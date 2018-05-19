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Авіакатастрофа Boeing 737 на Кубі: перед падінням літак здійснив "дивний маневр"

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Авіакатастрофа на Кубі
Авіакатастрофа на Кубі / Фото з соціальних мереж

Пасажирський літак Boeing 737, який зазнав катастрофи на Кубі в аеропорту Гавани, перед падінням здійснив "дивний маневр".

Про це повідомляє Сibercuba з посиланням на начальника відділу комунікацій мексиканської компанії Global Air Mexico, якій належав літак.

Перевізник планує провести власне розслідування авіакатастрофи на Кубі, оскліьки літак перед падінням здійснив "дивний маневр". За словами свідків події, перед авіакатастрофою літак розвернувся, щоб знову повернутися в аеропорт Гавани. Після цього авіасудно зіткнулося з електричними дротами.

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Додамо, що Державна рада Куби оголосила з 19 травня до 21 травня офіційний траур у зв'язку з катастрофою пасажирського літака. Держрада постановила приспустити державні прапори на будівлях органів державної влади і військових об'єктах.

Нагадаємо, 18 травня в аеропорту Гавани на Кубі при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. На борту літака перебували 114 людей, лише двом з них вдалося вижити. Українців серед постраждалих та загиблих не було.

Теги: Куба авіація Катастрофа Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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