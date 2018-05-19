У московському аеропорту літак здійснив екстренне приземлення: відома причина

Лайнер авіакомпанії "Перемога" повернувся в аеропорт "Внуково" після відмови двигуна в повітрі над Воронежем.

Відмова двигуна змусила командира пасажирського лайнера у Росії розвернути літак і повернутися у аеропорт "Внуково", передає Интерфакс.

Читайте також: Авіакатастрофа Boeing 737 на Кубі: перед падінням літак здійснив "дивний маневр"

Літак Boeing 737 повернувся на аеродром вильоту – у "Внуково"– і приземлився на одному працюючому двигуні,

– повідомило джерело інформагентства у екстренних службах.

Зазначається, що ітак виконував рейс "Москва – Астрахань". Однак в районі Воронежа в повітрі у Boeing 737 відмовив правий двигун.

На борту літака перебувало приблизно 170 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.