У московському аеропорту літак здійснив екстренне приземлення: відома причина
Лайнер авіакомпанії "Перемога" повернувся в аеропорт "Внуково" після відмови двигуна в повітрі над Воронежем.
Відмова двигуна змусила командира пасажирського лайнера у Росії розвернути літак і повернутися у аеропорт "Внуково", передає Интерфакс.
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Літак Boeing 737 повернувся на аеродром вильоту – у "Внуково"– і приземлився на одному працюючому двигуні,
– повідомило джерело інформагентства у екстренних службах.
Зазначається, що ітак виконував рейс "Москва – Астрахань". Однак в районі Воронежа в повітрі у Boeing 737 відмовив правий двигун.
На борту літака перебувало приблизно 170 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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