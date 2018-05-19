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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У московському аеропорту літак здійснив екстренне приземлення: відома причина

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У Росії екстренно приземлився літак: у нього відмовив один двигун
У Росії екстренно приземлився літак: у нього відмовив один двигун / dp.ru

Лайнер авіакомпанії "Перемога" повернувся в аеропорт "Внуково" після відмови двигуна в повітрі над Воронежем.

Відмова двигуна змусила командира пасажирського лайнера у Росії розвернути літак і повернутися у аеропорт "Внуково", передає Интерфакс.

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Літак Boeing 737 повернувся на аеродром вильоту – у "Внуково"– і приземлився на одному працюючому двигуні,
– повідомило джерело інформагентства у екстренних службах.

Зазначається, що ітак виконував рейс "Москва – Астрахань". Однак в районі Воронежа в повітрі у Boeing 737 відмовив правий двигун.

На борту літака перебувало приблизно 170 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.

 

Теги: авіація Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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