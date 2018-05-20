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У Росії літак розвалився під час посадки: є жертви

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У Росії легкомоторний літак Су-29 здійснив жорстку посадку, внаслідок чого розвалився, а пілот загинув
У Росії легкомоторний літак Су-29 здійснив жорстку посадку, внаслідок чого розвалився, а пілот загинув / Соцмережі

У Ленінградській області Росії легкомоторний літак Су-29 з бортовим номером RA-2828 був змушеним здійснити жорстку посадку, внаслідок чого загинув пілот.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, інцидент трапився біля села Ломаха, а сам політ був тренувальним.

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"Під час заходу на посадку пілот не впорався з керуванням, машина зіткнулася з землею та загорілася. Зараз на місці працюють пожежники і поліцейські", – мовиться у дописі.

Авіакатастрофа, Су-29, Росія, жертви, авіація
Місце авіакататрофи Су-29 у Ленінградській області Росії 

За інформацією російських ЗМІ, у результаті загинув 61-річний пілот В. Івоков. Також шириться інформація, що внаслідок жорсткої посадки авіасудно розвалилося та загорілося, однак незабаром пожежу погасили.

Додамо, що факт інциденту вже підтвердили у прес-службі Північно-Західного регіонального центру МНС РФ, передає ТАСС.

Зазначається, що після падіння пожежі не було та наразі встановлюються як особа загиблого, так і обставини трагедії.

Наразі слідчі та криміналісти СК РФ приступили до огляду місця жорсткої посадки. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, призначено необхідні експертизи.

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Авіакатастрофа, Су-29, Росія, жертви, авіація
Унаслідок жорсткої посадки у Росії літак розвалився, а пілот загинув  

Крім того, як передає, інформаційна агенція "РИА Новости", що перевірку за фактом події розпочала Північно-Західна транспортна прокуратура. Зокрема, відомство перевіряє виконання законодавства щодо безпеки польотів.

До слова, Су-29 – навчально-тренувальний спортивний літак.

Нагадаємо, нещодавно у Росії слідчі виявили, аби приховати сліди авіакатастрофи на місці падіння вертольота МІ-2 у Ставропольському краї, сам гвинтокрил було засипано землею за допомогою трактора.

Теги: Новини Росії Катастрофа авіація Жертви Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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