У Росії літак розвалився під час посадки: є жертви

У Ленінградській області Росії легкомоторний літак Су-29 з бортовим номером RA-2828 був змушеним здійснити жорстку посадку, внаслідок чого загинув пілот.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, інцидент трапився біля села Ломаха, а сам політ був тренувальним.

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"Під час заходу на посадку пілот не впорався з керуванням, машина зіткнулася з землею та загорілася. Зараз на місці працюють пожежники і поліцейські", – мовиться у дописі.



Місце авіакататрофи Су-29 у Ленінградській області Росії

За інформацією російських ЗМІ, у результаті загинув 61-річний пілот В. Івоков. Також шириться інформація, що внаслідок жорсткої посадки авіасудно розвалилося та загорілося, однак незабаром пожежу погасили.

Додамо, що факт інциденту вже підтвердили у прес-службі Північно-Західного регіонального центру МНС РФ, передає ТАСС.

Зазначається, що після падіння пожежі не було та наразі встановлюються як особа загиблого, так і обставини трагедії.

Наразі слідчі та криміналісти СК РФ приступили до огляду місця жорсткої посадки. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, призначено необхідні експертизи.

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Унаслідок жорсткої посадки у Росії літак розвалився, а пілот загинув

Крім того, як передає, інформаційна агенція "РИА Новости", що перевірку за фактом події розпочала Північно-Західна транспортна прокуратура. Зокрема, відомство перевіряє виконання законодавства щодо безпеки польотів.

До слова, Су-29 – навчально-тренувальний спортивний літак.

Нагадаємо, нещодавно у Росії слідчі виявили, аби приховати сліди авіакатастрофи на місці падіння вертольота МІ-2 у Ставропольському краї, сам гвинтокрил було засипано землею за допомогою трактора.