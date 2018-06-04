У Росії розбився літак: є загиблі

У Калачевському районі Волгоградської області російської Федерації розбився легкомоторний літак, внаслідок чого загинув пілот.

Про це з посиланням на екстрені служби регіону повідомляє "РИА Новости".

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Літак впав у полі поблизу населеного пункту Зоря. На борту повітряного судна перебував один пілот, він загинув,

– розповів співрозмовник агентства.

Зокрема зазначається, що повітряне судно при падінні на землю повністю згоріло. Обставини події уточнюються.

Також відомо, що цей літак проводив опилення полів.

Нагадаємо, 18 травня у Росії під Перм’ю на зльоті загорівся військовий надзвуковий винищувач-перехоплювач Міг-31БМ. Пілоти літака встигли покинути його, тож обійшлося без жертв.