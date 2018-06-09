У Польщі розбився український літак: фото

У польському Жешуві розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні. Внаслідок катастрофи є поранені.

Про це повідомляє телеканал TVN24.

"Під час заходу на посадку в аеропорт розбився невеликий літак, зареєстрований в Україні. Троє людей були поранені", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: У Росії розбився літак: є загиблі

Одного з постраждалих, який отримав найважчі травми, доставили в лікарню вертольотом швидкої допомоги.

У зв'язку з цим інцидентом, круїзний літак з Варшави, що прямував до Жешува, повернувся до польської столиці. Ще один рейс – з Лондона – скерували в аеропорт Кракова.



Фото з місця аварії літака в Польщі



Літак, який зазнав аварії у Польщі, був зареєстрований в Україні