У Польщі розбився український літак: фото
У польському Жешуві розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні. Внаслідок катастрофи є поранені.
Про це повідомляє телеканал TVN24.
"Під час заходу на посадку в аеропорт розбився невеликий літак, зареєстрований в Україні. Троє людей були поранені", – мовиться в повідомленні.
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Одного з постраждалих, який отримав найважчі травми, доставили в лікарню вертольотом швидкої допомоги.
У зв'язку з цим інцидентом, круїзний літак з Варшави, що прямував до Жешува, повернувся до польської столиці. Ще один рейс – з Лондона – скерували в аеропорт Кракова.
Фото з місця аварії літака в Польщі
Літак, який зазнав аварії у Польщі, був зареєстрований в Україні
Місце аварії літака в Жешуві
Джерело: 24 Канал
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