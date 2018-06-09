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У Польщі розбився український літак: фото

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У Польщі розбився український літак
У Польщі розбився український літак / Londynek.net

У польському Жешуві розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні. Внаслідок катастрофи є поранені.

Про це повідомляє телеканал TVN24.

"Під час заходу на посадку в аеропорт розбився невеликий літак, зареєстрований в Україні. Троє людей були поранені", – мовиться в повідомленні.

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Одного з постраждалих, який отримав найважчі травми, доставили в лікарню вертольотом швидкої допомоги.

У зв'язку з цим інцидентом, круїзний літак з Варшави, що прямував до Жешува, повернувся до польської столиці. Ще один рейс – з Лондона – скерували в аеропорт Кракова.

Польща Жешув катастрофа літак Україна
Фото з місця аварії літака в Польщі

Польща літак аварія Україна
Літак, який зазнав аварії у Польщі, був зареєстрований в Україні

Жешув аварія літак Україна
Місце аварії літака в Жешуві
 

Теги: Новини України Новини Польщі авіація Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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