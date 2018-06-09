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Українському лоукостеру нададуть дозвіл на 55 маршрутів

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Українському лоукостеру нададуть дозвіл на 55 маршрутів
Українському лоукостеру нададуть дозвіл на 55 маршрутів / inshaua.com

Комісія Державіаслужби задовольнила всі заявки авіакомпанії SkyUp на отримання прав на польоти по 55 регулярних та чартерних маршрутах.

Про це повідомляє avianews.com.

За результатами засідання комісії, новому українському авіаперевізнику нададуть права на польоти по внутрішніх регулярних маршрутах з Києва, Львова та Харкова до Одеси на необмежений період.

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До того ж, комісія схвалила заявки SkyUp на польоти за міжнародними регулярними маршрутами з Києва до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорки, Батумі, Бургаса, Варни, Тенеріфе та Тирани. З Харкова до Барселони, Ларнаки, Ріміні і Бургаса. Зі Львова до Барселони і Ларнаки, із Запоріжжя до Барселони, а також з Одеси до Барселони, Ріміні, Ларнаки.

Права будуть видані без обмеження терміну дії. Комісія Державіаслужби рекомендувала голові відомства видати права авіакомпанії на вчинення міжнародних чартерних рейсів з Києва в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват, Тирану, Батумі, Монастір. З Харкова в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват. 

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Зі Львова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват. З Одеси в Анталью, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват. З Чернівців в Анталью , з Вінниці в Анталью, з Херсона в Анталью, із Запоріжжя в Анталью, Шарм-ель-Шейх і Тіват, обмеживши строк дії прав 27 жовтня 2018 року.

Згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону.

Теги: Новини України Подорожі авіація
Джерело: 24 Канал
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