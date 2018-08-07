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Истребитель страны НАТО по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией

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Самолет ВВС Испании ошибочно выпустил боевую ракету над Эстонией
Самолет ВВС Испании ошибочно выпустил боевую ракету над Эстонией / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Истребитель военно-воздушных сил Испании во время полета над южной Эстонией ошибочно выпустил боевую ракету класса "воздух – воздух".

Инцидент произошел примерно в 15:44 по местному времени 7 августа, пишут эстонские СМИ.

Полет совершал истребитель ВВС Испании Eurofighter.

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В пресс-службе Сил обороны Эстонии уточнили, что траекторию полета ракеты и ее местонахождение сейчас уточняют.

Специалисты отмечают, что у ракеты активизирован режим самоуничтожения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее разрушение в воздухе. Однако не стоит исключать, что снаряд мог приземлиться на землю.

В Силах обороны Эстонии просят людей, которые обнаружат предметы похожие на ракету или ее компоненты, в коем случае не касаться опасной находки, а немедленно сообщить о ней специалистам или позвонить в экстренные службы.

Относительно самой боевой ракеты AMRAAM, которую ошибочно выпустил испанский истребитель во время учебного полета недалеко от Отепяэ, то ее длина составляет 3,7 метра, а диаметр – 18 см

Последнее предполагаемое место расположения ракеты могло быть за 40 километров на север от города Тарту.

 

Теги: авиация Эстония
Источник: 24 Канал
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