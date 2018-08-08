Испанских пилотов, которые выпустили ракету над Эстонией, отстранили

Пилотов Военно-воздушных сил Испании, которые ошибочно 7 августа выпустили ракету над территорией Эстонии, отстранили от полетов.

Об этом рассказал министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает Postimees.

Полетам-виновникам опрометчивого случая запретили летать над странами Балтии. Говорится, что пилоты случайно запустили ракету с истребителя.

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Сейчас небо Балтии будут патрулировать португальцы, которые и заменят испанцев.

Напомним, истребитель ВВС Испании во время полета над южной Эстонией ошибочно выпустил боевую ракету класса "воздух – воздух".