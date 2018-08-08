Испанских пилотов, которые выпустили ракету над Эстонией, отстранили
Пилотов Военно-воздушных сил Испании, которые ошибочно 7 августа выпустили ракету над территорией Эстонии, отстранили от полетов.
Об этом рассказал министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает Postimees.
Полетам-виновникам опрометчивого случая запретили летать над странами Балтии. Говорится, что пилоты случайно запустили ракету с истребителя.
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Сейчас небо Балтии будут патрулировать португальцы, которые и заменят испанцев.
Напомним, истребитель ВВС Испании во время полета над южной Эстонией ошибочно выпустил боевую ракету класса "воздух – воздух".
Источник: 24 Канал
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