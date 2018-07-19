Ryanair скасував рейси із трьох країн Європи через страйк бортпровідників

Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 000 пасажирів, через страйк бортпровідників.

Про це інформує avianews.com.

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Зазначається, що акція персоналу торкнеться 24% рейсів з та до Іспанії, 27% рейсів з та до Португалії і 31% рейсів з та в Бельгію.

Пасажирам, чиї польоти були скасовані, відправили смс-повідомлення та електронні листи з пропозицією безкоштовно перенести виліт орієнтовно на 7 днів від початкової дати або повернути квитки без штрафу.

Відомо, шо персонал лоукоста вимагає покращення умов роботи та оплати праці. Свою чергою, в авіакомпанії запевняють, що вже виплачують своїм бортпровідникам до 40 тисяч євро в рік, а також, що вони отримують 14 вихідних днів кожного місяця та оплачувані лікарняні.

Цей страйк повністю необґрунтований і не несе нічого крім мети зруйнувати відпустки сімей і надати додаткові бонуси конкуруючим авіакомпаніям в Бельгії, Португалії та Іспанії,

– наголошують в Ryanair.

Нагадаємо, про імовірний страйк бортпровідників ірландської лоукост-компанії Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії повідомляли ще 6 липня. Страйки можуть продовжитися, якщо ірландська авіакомпанія не піде на поступки щодо деяких умови працевлаштування.