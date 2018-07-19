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Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы из-за забастовки бортпроводников

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Лоукост отменил рейсы в трех странах Европы
Лоукост отменил рейсы в трех странах Европы / aer24.co.uk

Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 000 пассажиров, из-за забастовки бортпроводников.

Об этом информирует avianews.com.

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Отмечается, что акция персонала коснется 24% рейсов из, и в Испанию, 27% рейсов в / из Португалии и 31% рейсов из, и в Бельгию.

Пассажирам, чьи полеты были отменены, отправили смс-сообщения и электронные письма с предложением бесплатно перенести вылет ориентировочно на 7 дней от начальной даты или вернуть билеты без штрафа.

Известно, что персонал лоукоста требует улучшения условий работы и оплаты труда. В свою очередь, в авиакомпании уверяют, что уже выплачивают своим бортпроводникам до 40 тысяч евро в год, а также, что они получают 14 выходных дней каждого месяца и оплачиваемые больничные.

Эта забастовка полностью необоснованная и не несет ничего кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании,
– отмечают в Ryanair.

Напомним, о вероятной забастовке бортпроводников ирландской лоукост-компании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии сообщали еще 6 июля. Забастовки могут продолжиться, если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки в отношении некоторых условий трудоустройства.

Теги: Бельгия Португалия Ryanair авиация
Источник: 24 Канал
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