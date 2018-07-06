Стюарты Ryanair вскоре проведут забастовку

Бортпроводники ирландской лоукост-компании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии будут бастовать в конце июля.

Об этом сообщает ВВС.

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В Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

Профсоюзы заявили, что забастовки могут продолжиться, если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки относительно некоторых условий трудоустройства.

В среду профсоюзы передали руководству перечень своих условий. Среди них требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Республике Ирландия.

Напомним, 23 марта крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально заявила об открытии рейсов из Киева и Львова.