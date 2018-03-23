Ryanair официально зашел в Украину: когда и откуда будет летать лоукост

Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, будеть летать из Украины в 2018 году. Министерство инфраструктуры достигло окончательных договоренностей с лоукостом.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Киеве во время совместной пресс-конференции с главой Ryanair Майклом О'Лири. Самолеты Ryanair будут летать из "Борисполя" и львовского аэропорта. Полеты в 6 европейских стран начнутся в конце октября 2018 года. Будет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова.

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По его словам, в первый период билеты на полеты будуть продавать по цене 10 евро. А средняя стоимость для украинцев будет около 40 евро.

"Сегодняшняя крупная сделка с Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев. Авиакомпания продает дешевые билеты в Европе, средний тариф, как меня проинформировали, составляет 49 евро. Компания осуществляет 1800 маршрутов в 34 страны мира. Естественно, что договориться с подобным гигантом не так просто. Поэтому, поздравляю стороны с достижением соглашения на основе взаимной выгоды и комфорта для пассажиров", – написв Порошенко в Facebook.

Глава Ryanair Майкл О'Лири анонсировал, что это лишь первые направления в Украине. В планах – рейсы из Одессы и других городов Украины. Во время пресс-конференции О'Лири подписал контракты с "Борисполем" и аэропортом "Львов".

Кроме того, глава Ryanair отметил, что обсуждают также возможность запуска внутренних рейсов.

Билеты на рейсы Ryanair из Львова и Киева уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

Список маршрутов Ryanair из Киева

Барселона – Киев-Борисполь: 4 рейса в неделю.

Братислава – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Варшава-Модлин – Киев-Борисполь: 4 рейса в неделю.

Вильнюс – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Вроцлав – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Гданьск – Киев-Борисполь: дважды в неделю.

Краков – Киев-Борисполь: три раза в неделю.

Лондон (Станстед) – Киев-Борисполь: дважды в неделю.

Познань – Киев-Борисполь: дважды н неделю.

Стокгольм-Скавста – Киев-Борисполь: 3 рейса в неделю.

Список маршрутов Ryanair из Львова

Варшава-Модлин – Львов: три раза в неделю.

Дюссельдорф-Веце – Львов: три раза в неделю.

Краков – Львов: три раза в неделю.

Лондон (Станстед) – Львов: 3 рейса в неделю.

Мемминген – Львов: 2 рейса в неделю.

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Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине? Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе.



Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года. Самолеты ирландской авиакомпании должны были осуществлять рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам. Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair идет с Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и лицами аэропорта "Борисполь". Переговоры продолжались до сих пор.