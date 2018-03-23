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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Ryanair офіційно зайшов в Україну: коли та звідки літатиме лоукост

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Ryanair в Україні
Ryanair в Україні / 24 Канал

Ryanair, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі, літатиме з України у 2018 році. Міністерство інфраструктури досягло остаточних домовленостей з лоукостом.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у Києві під час спільної прес-конференції з головою Ryanair Майклом О'Лірі та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Літаки Ryanair літатимуть з "Борисполя" та Львова. Польоти в 6 європейських країн почнуться в кінці жовтня 2018 року. Буде 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова.

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За його словами, в перший період квитки на польоти продаватимуть за ціною 10 євро. А середня вартість для українців буде близько 40 євро.

"Сьогоднішня велика угода з Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців. Авіакомпанія продає найдешевші квитки у Європі, середній тариф, як мене поінформували, складає 49 євро. Компанія здійснює 1800 маршрутів в 34 країни світу. Природно, що домовитися з подібним гігантом не так просто. Отож, вітаю сторони із досягненням угоди на засадах взаємної вигоди і комфорту для пасажирів", – написв Порошенко у Facebook.

Голова Ryanair Майкл О'Лірі анонсував, щоце лише перші напрямки в Україну. У планах – рейси з Одеси та інших міст України. Під час прес-конференції О'Лірі підписав контракти з "Борисполем" та аеропортом "Львів".

Крім того, голова Ryanair зазначив, що обговорюють також можливість запуску внутрішніх рейсів.

Квитки на рейси Ryanair зі Львова та Києва уже можна придбати на сайті авіакомпанії.

Список маршрутів Ryanair з Києва

Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.

Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.

Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Лондон (Станстед) – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Познань – Київ-Бориспіль: двічі н тиждень.

Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.

Список маршрутів Ryanair зі Львова

Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.

Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.

Краків – Львів: тричі на тиждень.

Лондон (Станстед) – Львів: 3 рейси на тиждень.

Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.

Новина доповнюється

Чому такий ажіотаж навколо Ryanair в Україні? Авіакомпанія Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією в Європі. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України.

Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами. Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Переговори тривали досі.

Теги: Новини України Новини політики Транспорт авіація Ryanair Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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