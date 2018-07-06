Стюарти Ryanair незабаром проведуть страйк

Бортпровідники ірландської лоукост-компанії Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії страйкуватимуть наприкінці липня.

Про це повідомляє ВВС.

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В Італії бортпровідники проведуть 24-годинний страйк 25 липня, а співробітники компанії в Іспанії, Португалії та Бельгії страйкуватимуть 48 годин 25-26 липня.

Профсоюзи заявили, що страйки можуть продовжитися, якщо ірландська авіакомпанія не піде на поступки щодо деяких умови працевлаштування.

У середу профспілки передали керівництву перелік своїх умов. Серед них вимога про оплату на банківські рахунки у країнах проживання співробітників, а не в Республіці Ірландія.

Нагадаємо, 23 березня найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair офіційно заявила про відкриття рейсів з Києва та Львова.