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Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Германии: есть пострадавшие

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Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Вечером 13 июля самолет одного из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан.

Самолет выполнял рейс из Дублина в хорватский город Задар.

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Однако из-за падения давления в салоне экипаж принял решение срочно посадить самолет.

Экстренное приземление в аэропорту Франкфурт-Хан состоялось примерно в 23:30 вечером в пятницу.

Ryanair маршрут карта

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан

Один из пассажиров, летевший этим рейсом в своем Facebook написал, что проблемы с давлением в салоне обнаружили на высоте примерно в 11 000 метров и тогда самолет резко начал опускаться.

Как пишут СМИ, большинство пассажиров жаловались на головную боль и боль в ушах – 30 человек доставили в местные больницы.

Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг вы просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа,
– написала одна из пассажирок.

11 июля самолет авиакомпании Anda Air совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь" из-за того, что в один из двигателей попала птица.

Теги: авиация Ryanair
Источник: 24 Канал
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