Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Германии: есть пострадавшие
Вечером 13 июля самолет одного из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан.
Самолет выполнял рейс из Дублина в хорватский город Задар.
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Однако из-за падения давления в салоне экипаж принял решение срочно посадить самолет.
Экстренное приземление в аэропорту Франкфурт-Хан состоялось примерно в 23:30 вечером в пятницу.
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан
Один из пассажиров, летевший этим рейсом в своем Facebook написал, что проблемы с давлением в салоне обнаружили на высоте примерно в 11 000 метров и тогда самолет резко начал опускаться.
Как пишут СМИ, большинство пассажиров жаловались на головную боль и боль в ушах – 30 человек доставили в местные больницы.
Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг вы просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа,
– написала одна из пассажирок.
11 июля самолет авиакомпании Anda Air совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь" из-за того, что в один из двигателей попала птица.