Самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Германии: есть пострадавшие

Вечером 13 июля самолет одного из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан.

Самолет выполнял рейс из Дублина в хорватский город Задар.

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Однако из-за падения давления в салоне экипаж принял решение срочно посадить самолет.

Экстренное приземление в аэропорту Франкфурт-Хан состоялось примерно в 23:30 вечером в пятницу.

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан

Один из пассажиров, летевший этим рейсом в своем Facebook написал, что проблемы с давлением в салоне обнаружили на высоте примерно в 11 000 метров и тогда самолет резко начал опускаться.

Как пишут СМИ, большинство пассажиров жаловались на головную боль и боль в ушах – 30 человек доставили в местные больницы.

Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг вы просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа,

– написала одна из пассажирок.

The worst moments of whole my life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair — Minerva Galvan (@Maingd) 13 липня 2018 р.

11 июля самолет авиакомпании Anda Air совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь" из-за того, что в один из двигателей попала птица.