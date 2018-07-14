Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Німеччині: є постраждалі

Ввечері 13 липня літак одного з найбільших європейських лоукостерів Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан.

Літак виконував рейс з Дубліна до хорватського міста Задар.

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Проте через падіння тиску в салоні екіпаж прийняв рішення терміново посадили літак.

Екстрене приземлення в аеропорту Франкфурт-Хан відбулось приблизно о 23:30 ввечері у п'ятницю.



Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан

Один із пасажирів, що летів цим рейсом у своєму Facebook написав, що проблеми із тиском у салоні виявили на висоті приблизно в 11 тисяч метрів і тоді літак різко почав опускатись.

Як пишуть ЗМІ, більшість пасажирів скаржились на головний біль та біль у вухах – 30 людей доставили до місцевих лікарень.

Найгірший момент усього мого життя. От ви в повітрі, і раптом ви просто падаєте в небі, горять вуха, повітря нема, а в роті присмак заліза,

– написала одна з пасажирок.

The worst moments of whole my life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair — Minerva Galvan (@Maingd) 13 липня 2018 р.

11 липня літак авіакомпанії Anda Air здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль" через те, що в один з двигунів потрапив птах.