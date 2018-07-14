Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Німеччині: є постраждалі
Ввечері 13 липня літак одного з найбільших європейських лоукостерів Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан.
Літак виконував рейс з Дубліна до хорватського міста Задар.
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Проте через падіння тиску в салоні екіпаж прийняв рішення терміново посадили літак.
Екстрене приземлення в аеропорту Франкфурт-Хан відбулось приблизно о 23:30 ввечері у п'ятницю.
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан
Один із пасажирів, що летів цим рейсом у своєму Facebook написав, що проблеми із тиском у салоні виявили на висоті приблизно в 11 тисяч метрів і тоді літак різко почав опускатись.
Як пишуть ЗМІ, більшість пасажирів скаржились на головний біль та біль у вухах – 30 людей доставили до місцевих лікарень.
Найгірший момент усього мого життя. От ви в повітрі, і раптом ви просто падаєте в небі, горять вуха, повітря нема, а в роті присмак заліза,
– написала одна з пасажирок.
11 липня літак авіакомпанії Anda Air здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль" через те, що в один з двигунів потрапив птах.
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