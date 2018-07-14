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Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Німеччині: є постраждалі

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Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Ввечері 13 липня літак одного з найбільших європейських лоукостерів Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан.

Літак виконував рейс з Дубліна до хорватського міста Задар.

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Проте через падіння тиску в салоні екіпаж прийняв рішення терміново посадили літак.

Екстрене приземлення в аеропорту Франкфурт-Хан відбулось приблизно о 23:30 ввечері у п'ятницю.

Ryanair маршрут карта
Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Франкфурт-Хан

Один із пасажирів, що летів цим рейсом у своєму Facebook написав, що проблеми із тиском у салоні виявили на висоті приблизно в 11 тисяч метрів і тоді літак різко почав опускатись.

Як пишуть ЗМІ, більшість пасажирів скаржились на головний біль та біль у вухах – 30 людей доставили до місцевих лікарень.

Найгірший момент усього мого життя. От ви в повітрі, і раптом ви просто падаєте в небі, горять вуха, повітря нема, а в роті присмак заліза,
– написала одна з пасажирок.

11 липня літак авіакомпанії Anda Air здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль" через те, що в один з двигунів потрапив птах.

Теги: Ryanair авіація
Джерело: 24 Канал
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