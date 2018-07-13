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Пілот-вейпер мало не призвів до трагедії літака

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Пілот-вейпер
Пілот-вейпер / Фото з відкритих джерел

Літак рейсу Гонконг – Далянь у Китаї здійснив аварійну посадку через пілота, який вирішив покурити електронну сигарету.

Про це пише ВВС.

Через куріння пілот авіакомпанії AirChina випадково відключив кондиціонер, щоб приховати куріння.

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Такі дії пілота призвели до того, що рівень кисню на борту різко впав. У салоні навіть випали кисневі маски, а пілоти почали аварійне зниження.

На щастя, пілоти зрозуміли у чому справа та вчасно включили кондиціонер.

До слова, американські дослідники з Університету Західної Вірджинії з’ясували, що куріння електронних сигарет прискорює старіння клітин артерій та вен, через що люди можуть ставати більш схильними до розвитку гіпертонії та інших хвороб серцево-судинної системи.

Теги: Заборона куріння авіація Китай
Джерело: 24 Канал
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