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Пилот-вейпер чуть было не привел к трагедии самолета

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Пилот-вейпер
Пилот-вейпер / Фото из открытых источников

Самолет рейса Гонконг – Далянь в Китае совершил аварийную посадку из-за пилота, который решил покурить электронную сигарету.

Об этом пишет ВВС.

Из-за курения пилот авиакомпании AirChina случайно отключил кондиционер, чтобы скрыть свои действия

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Это привело к тому, что уровень кислорода на борту резко упал. В салоне даже выпали кислородные маски, а пилоты начали аварийное снижение.

К счастью, пилоты поняли в чем дело и вовремя включили кондиционер.

К слову, американские исследователи из Университета Западной Вирджинии выяснили, что курение электронных сигарет ускоряет старение клеток артерий и вен, из-за чего люди могут становиться более склонными к развитию гипертонии и других болезней сердечно-сосудистой системы.

Теги: Китай авиация Запрет курения
Источник: 24 Канал
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