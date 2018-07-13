Пилот-вейпер чуть было не привел к трагедии самолета

Самолет рейса Гонконг – Далянь в Китае совершил аварийную посадку из-за пилота, который решил покурить электронную сигарету.

Об этом пишет ВВС.

Из-за курения пилот авиакомпании AirChina случайно отключил кондиционер, чтобы скрыть свои действия

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Это привело к тому, что уровень кислорода на борту резко упал. В салоне даже выпали кислородные маски, а пилоты начали аварийное снижение.

К счастью, пилоты поняли в чем дело и вовремя включили кондиционер.

К слову, американские исследователи из Университета Западной Вирджинии выяснили, что курение электронных сигарет ускоряет старение клеток артерий и вен, из-за чего люди могут становиться более склонными к развитию гипертонии и других болезней сердечно-сосудистой системы.