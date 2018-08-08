Ryanair отменила 20 рейсов из-за забастовки работников

Авиакомпания Ryanair 10 августа отменила 20 из 300 запланированных рейсов в Ирландию и обратно.

Об этом сообщает BBC.

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Это сделали из-за запланированного пятого дня забастовки ирландских пилотов. Компания связалась с 3500 клиентами, у которых были билеты, и предложила другие рейсы или возврат средств.

Забастовки бортпроводников ирландской лоукост-компании Ryanair прошлись по всему миру. Работники прекращали работу в Италии, Португалии, Испании и Бельгии. Забастовки продолжаются, потому что ирландская авиакомпания не хочет идти на уступки в отношении некоторых условия трудоустройства.

Напомним, ранее Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 тысяч пассажиров, из-за забастовки бортпроводников.