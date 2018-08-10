Стало известно когда из Херсона начнут летать лоукостеры

С 2019 года из Херсона начнут летать лоукост-авиакомпании, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне.

Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

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Он отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма бюджетно летать по всей Европе.

"Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукосты. Мы работаем с крупным европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ, есть интересные переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне. Что-то из этих вариантов непременно сработает, и в следующем году Херсон будет иметь большие перспективы", – отметил Омелян.