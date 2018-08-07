Реальна агресія Росії у Чорному і Азовському морі: пояснення від ВМС

У Військово-морських силах ЗСУ озвучили стратегію розвитку ВМС, яка дозволить дієво протистояти агресії Росії проти України на морському фронті.

Пояснення з цього приводу з'явилось на Facebook-сторінці ВМС ЗС України.

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Одним із головних завдань із відновлення флоту командування ВМС вважає закладення основ планомірного та сталого розвитку Військово-Морських Сил як виду Збройних Сил України.

Ми чітко розуміємо, що загрози з морського напрямку є реальними, а ситуація на Чорному та Азовському морях має тенденцію до загострення. Росія не відмовилася від своїх агресивних намірів та веде скоординовану гібридну війну проти України, також і на морі. Нарощує своє угрупування в Криму, кількісно і якісно збільшує можливості Чорноморського флоту, багатократно посилила морське угруповання прикордонної служби ФСБ,

– наголошують у ВМС України.

Командування українського флоту констатує, що усі російські навчання на морі мають відверто наступальний характер.

"Росією фактично окупована більша частина нашої виключної морської економічної зони і здійснюється пограбування українських морських ресурсів. Як прихований елемент блокади, проводиться штучне затримання в Керченській протоці та Азовському морі суден, які користуються портами України. Російська агресія в Чорному і Азовському морях – реальність", – йдеться у заяві.

Водночас у ВМС визнають, що можливості адекватної відповіді на морську агресію Росії вкрай обмежені і зосереджують зусилля на поетапному відновленні флоту.

На першому етапі – це прибережний флот, на другому москітний, на третьому – збалансований.

Впродовд останніх трьох місяців Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя в Азовському морі. Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.