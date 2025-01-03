06:20, 3 січня

В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події,

– ідеться у повідомленні ОВА.

Водночас в іншому районі уламки збитого безпілотного літального апарата впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких опинився і неповнолітніх хлопець.

Також в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранення отримала жінка, на щастя, її вже госпіталізували до лікарні.