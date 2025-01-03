Про головні події дня станом на 3 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Ворог мав успіхи на 6 ділянках фронту: ISW показав карти зі змінами за 1 – 2 січня
Яка ситуація у морі
- в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 8 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Вночі агресор кілька разів атакував Нікопольщину
Місцеве населення противник обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град", поцілив дроном-камікадзе.
Потерпали Нікополь і Покровська громада. Загиблих та постраждалих немає,
– ідеться у повідомленні.
Дрони атакували Сумську область
У регіоні підрозділами ППО області збито 7 ворожих “Шахедів”.
З початку року наші зенітники ліквідували вже 17 російських безпілотників,
– повідомили в ОВА.
Втрати ворога на 3 січня
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 793 250 (+1080) осіб;
- танків – 9 677 (+1);
- бойових броньованих машин – 20 070 (+14);
- артилерійських систем – 21 555 (+3);
- РСЗВ – 1 257 (+1);
У Київській області поранені 4 людей, загинув водій вантажівки
В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події,
– ідеться у повідомленні ОВА.
Водночас в іншому районі уламки збитого безпілотного літального апарата впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких опинився і неповнолітніх хлопець.
Також в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранення отримала жінка, на щастя, її вже госпіталізували до лікарні.
У столиці фіксують падіння уламків БпЛА
Унаслідок атаки ворожих ударних дронів попередньо, є падіння уламків в Голосіївському районі.
Всі служби попрямували на місце. А проте важливо зауважити, що повітряна тривога триває – тож потрібно продовжувати дбати про власну безпеку.
Міський голова Києва Віталій Кличко додав у соцмережах, що пожежі на місці падіння уламків немає.
А от у Дарницькому районі, де також сталося падіння уламків, таки виникла пожежа – як написали в МВА, у приватному будинку. Рятувальники загасили її, інформацію про постраждалих встановлюють.
У Києві та Київській області чули вибухи
Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону з Чернігівщини.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.Та закликали жителів перебувати в укриттях.
Згодом стало відомо, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Про це написав міський голова Києві Віталій Кличко.