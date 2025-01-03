06:20, 3 января

В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия,

– говорится в сообщении ОГА.

В то же время в другом районе обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на частный дом, возник пожар кровли. В результате этого пострадали три человека, среди которых оказался и несовершеннолетних парень.

Также в одном из населенных пунктов обломками на улице ранения получила женщина, к счастью, ее уже госпитализировали в больницу.