О главных событиях дня по состоянию на 3 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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07:40, 3 января

Какова ситуация в море

  • в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
07:20, 3 января

Ночью агрессор несколько раз атаковал Никопольщину

Местное население противник обстреливал из артиллерии и РСЗО "Град", попал дроном-камикадзе.

Пострадали Никополь и Покровская громада. Погибших и пострадавших нет,
– говорится в сообщении.

07:00, 3 января

Дроны атаковали Сумскую область

В регионе подразделениями ПВО области сбито 7 вражеских “Шахедов”.

С начала года наши зенитчики ликвидировали уже 17 российских беспилотников,
– сообщили в ОВА.

06:40, 3 января

Потери врага на 3 января

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 793 250 (+1080) человек;
  • танков – 9 677 (+1);
  • боевых бронированных машин – 20 070 (+14);
  • артиллерийских систем – 21 555 (+3);
  • РСЗВ – 1 257 (+1);
06:20, 3 января

В Киевской области ранены 4 человека, погиб водитель грузовика

В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия,
– говорится в сообщении ОГА.

В то же время в другом районе обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на частный дом, возник пожар кровли. В результате этого пострадали три человека, среди которых оказался и несовершеннолетних парень.

Также в одном из населенных пунктов обломками на улице ранения получила женщина, к счастью, ее уже госпитализировали в больницу.

06:00, 3 января

В столице фиксируют падение обломков БпЛА

В результате атаки вражеских ударных дронов предварительно, есть падение обломков в Голосеевском районе.

Все службы направились на место. Однако важно заметить, что воздушная тревога продолжается – поэтому нужно продолжать заботиться о собственной безопасности.

Городской голова Киева Виталий Кличко добавил в соцсетях, что пожара на месте падения обломков нет.

А вот в Дарницком районе, где также произошло падение обломков, таки возник пожар – как написали в МВА, в частном доме. Спасатели потушили его, информацию о пострадавших устанавливают.

04:32, 3 января

В Киеве и Киевской области слышали взрывы

Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников врага в направлении региона с Черниговщины.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвали жителей находиться в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Об этом написал городской голова Киеве Виталий Кличко.