Основные выводы ISW публикует 24 Канал. Также и обновленные карты боев за период 1 – 2 января 2025 года.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 3 января
- Украинские и российские войска продолжали боевые действия в Курской области 1 и 2 января, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.
- Российские войска продолжали наступательные операции в Харьковской области вблизи Волчанска с 31 декабря по 2 января, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Вероятно, россияне продвинулись на северо-запад от Кременной 1 и 2 января. В частности, пересекли реку Жеребец и прошли полями к западу от Ивановки.
- Российские войска продвинулись под Северск. Геолокационные кадры показывают, что их подразделения продвигались в центральную Белогоровку.
- Наступательные операции в направлении на Часов Яр продолжались, но россияне не сделали никаких подтвержденных наступлений 1 и 2 января.
- Но российские силы продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры за 1 января показывают, что это произошло в северо-западной и западной части города после механизированного штурма.
Боевые действия в Украине и России за 1 – 2 января / Карты ISW
- Российские войска продвинулись также на восток и юг от Покровска. Геолокационные кадры показывают, что россияне захватили Воздвиженку, прошли на запад от Зеленого и на север от Новотроицкого, а еще захватили Нововасильевку.
- Россияне продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры от 31 декабря и 1 января свидетельствуют, что оккупанты прошли на восток от Петропавловки и захватили Солнцевку.
- Российские силы продвинулись на Угледарском направлении. Геолокационные кадры еще от 31 декабря показывают, что они прошли на север от Константинопольского.
- Наступление в районе Великой Новоселки продолжалось, но подтвержденных продвижений не было. О боях на Гуляйпольском направлении информация не поступала.
- Но российские войска продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры за 2 января указывают, что это произошло севернее Белогорья, северо-восточнее Роботино.
- 31 декабря и 1 и 2 января российские войска продолжали наступать на Днепровском направлении и на острова в дельте реки Днепр. Но информации о продвижении нет.