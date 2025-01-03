Основные выводы ISW публикует 24 Канал. Также и обновленные карты боев за период 1 – 2 января 2025 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 3 января

Украинские и российские войска продолжали боевые действия в Курской области 1 и 2 января, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

области 1 и 2 января, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российские войска продолжали наступательные операции в Харьковской области вблизи Волчанска с 31 декабря по 2 января, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

области вблизи Волчанска с 31 декабря по 2 января, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Вероятно, россияне продвинулись на северо-запад от Кременной 1 и 2 января. В частности, пересекли реку Жеребец и прошли полями к западу от Ивановки.

1 и 2 января. В частности, пересекли реку Жеребец и прошли полями к западу от Ивановки. Российские войска продвинулись под Северск . Геолокационные кадры показывают, что их подразделения продвигались в центральную Белогоровку.

. Геолокационные кадры показывают, что их подразделения продвигались в центральную Белогоровку. Наступательные операции в направлении на Часов Яр продолжались, но россияне не сделали никаких подтвержденных наступлений 1 и 2 января.

продолжались, но россияне не сделали никаких подтвержденных наступлений 1 и 2 января. Но российские силы продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры за 1 января показывают, что это произошло в северо-западной и западной части города после механизированного штурма.

Боевые действия в Украине и России за 1 – 2 января / Карты ISW

Российские войска продвинулись также на восток и юг от Покровска . Геолокационные кадры показывают, что россияне захватили Воздвиженку, прошли на запад от Зеленого и на север от Новотроицкого, а еще захватили Нововасильевку.

. Геолокационные кадры показывают, что россияне захватили Воздвиженку, прошли на запад от Зеленого и на север от Новотроицкого, а еще захватили Нововасильевку. Россияне продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры от 31 декабря и 1 января свидетельствуют, что оккупанты прошли на восток от Петропавловки и захватили Солнцевку.

направлении. Геолокационные кадры от 31 декабря и 1 января свидетельствуют, что оккупанты прошли на восток от Петропавловки и захватили Солнцевку. Российские силы продвинулись на Угледарском направлении. Геолокационные кадры еще от 31 декабря показывают, что они прошли на север от Константинопольского.

направлении. Геолокационные кадры еще от 31 декабря показывают, что они прошли на север от Константинопольского. Наступление в районе Великой Новоселки продолжалось, но подтвержденных продвижений не было. О боях на Гуляйпольском направлении информация не поступала.

продолжалось, но подтвержденных продвижений не было. О боях на Гуляйпольском направлении информация не поступала. Но российские войска продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры за 2 января указывают, что это произошло севернее Белогорья, северо-восточнее Роботино.

области. Геолокационные кадры за 2 января указывают, что это произошло севернее Белогорья, северо-восточнее Роботино. 31 декабря и 1 и 2 января российские войска продолжали наступать на Днепровском направлении и на острова в дельте реки Днепр. Но информации о продвижении нет.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны заметил, что российские войска продвинулись под Северск, Торецк, Покровск, Курахово, Угледар и на западе Запорожской области.