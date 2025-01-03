Основні висновки ISW публікує 24 Канал. Також і оновлені карти боїв за період 1 – 2 січня 2025 року.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 3 січня
- Українські та російські війська продовжували бойові дії в Курській області 1 і 2 січня, однак підтверджених змін лінії фронту не було.
- Російські війська продовжували наступальні операції у Харківській області поблизу Вовчанська з 31 грудня по 2 січня, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- Ймовірно, росіяни просунулися на північний захід від Кремінної 1 і 2 січня. Зокрема, перетнули річку Жеребець і пройшли полями на захід від Іванівки.
- Російські війська просунулися під Сіверськ. Геолокаційні кадри показують, що їхні підрозділи просувалися в центральну Білогорівку.
- Наступальні операції в напрямку на Часів Яр тривали, але росіяни не зробили жодних підтверджених наступів 1 і 2 січня.
- Але російські сили просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри за 1 січня показують, що це сталося в північно-західній та західній частині міста після механізованого штурму.
Бойові дії в Україні та Росії за 1 – 2 січня / Карти ISW
- Російські війська просунулися також на схід і південь від Покровська. Геолокаційні кадри показують, що росіяни захопили Воздвиженку, пройшли на захід від Зеленого і на північ від Новотроїцького, а ще захопили Нововасилівку.
- Росіяни просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри від 31 грудня та 1 січня свідчать, що окупанти пройшли на схід від Петропавлівки й захопили Сонцівку.
- Російські сили просунулися на Вугледарському напрямку. Геолокаційні кадри ще від 31 грудня показують, що вони пройшли на північ від Костянтинопольського.
- Наступ у районі Великої Новосілки тривав, але підтверджених просувань не було. Про бої на Гуляйпільському напрямку інформація не надходила.
- Але російські війська просунулися в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри за 2 січня вказують, що це сталося на північ Білогір’я, на північний схід від Роботиного.
- 31 грудня та 1 й 2 січня російські війська продовжували наступати на Дніпровському напрямку та на острови в дельті річки Дніпро. Але інформації про просування немає.