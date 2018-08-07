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Реальная агрессия России в Черном и Азовском морях: объяснение от ВМС

241 Читати новину українською
Корабль ВМС ВСУ
Корабль ВМС ВСУ / Facebook

В Военно-морских силах ВСУ озвучили стратегию развития ВМС, которая позволит действенно противостоять агрессии России против Украины на морском фронте.

Объяснения по этому поводу появилось на Facebook-странице ВМС ВС Украины.

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Одним из главных задач по восстановлению флота командование ВМС считает заложение основ планомерного и устойчивого развития Военно-Морских Сил как вида Вооруженных Сил Украины.

Мы четко понимаем, что угрозы с морского направления являются реальными, а ситуация на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению. Россия не отказалась от своих агрессивных намерений и ведет скоординированную гибридную войну против Украины, также и на море. Наращивает свою группировку в Крыму, количественно и качественно увеличивает возможности Черноморского флота, многократно усилила морскую группировку пограничной службы ФСБ,
– отмечают в ВМС Украины.

Командование украинского флота констатирует, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.

"Россией фактически оккупирована большая часть нашей исключительной морской экономической зоны и осуществляется ограбление украинских морских ресурсов. Как скрытый элемент блокады, проводится искусственное задержание в Керченском проливе и Азовском море судов, которые пользуются портами Украины. Российская агрессия в Черном и Азовском морях – реальность", – говорится в заявлении.

В то же время в ВМС признают, что возможности адекватного ответа на морскую агрессию России крайне ограничены и сосредотачивают усилия на поэтапном восстановлении флота.

На первом этапе – это прибрежный флот, на втором москитный, на третьем – сбалансированный.

На протяжении последних трех месяцев Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя в Азовском море. Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России за блокаду Азовского моря.

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Водный транспорт Новости политики
Источник: 24 Канал
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