В Росії прокоментували затримання російського судна в Херсоні

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що звернулася до своєї української колеги Людмили Денисової із проханням з'ясувати подробиці затримання в Херсоні російського судна "Механік Погодін".

Про це повідомляє "Интерфакс".

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"Надзвичайно стурбована фактом утримання Україною російського судна "Механік Погодін". У зв'язку з цим інцидентом я звернулася до Уповноваженої Верховної Ради України Людмили Денисової із проханням з'ясувати всі обставини того, що сталося й повідомити мені максимально детальну інформацію про стан екіпажу судна, а також, при необхідності, надати їм гуманітарну допомогу, включаючи медичну", – заявила Москалькова.

Вона також зазначила, має намір зустрітися з екіпажем судна, якщо це дозволить влада України.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 серпня, у Херсонський морський торговий порт зайшло судно під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО.