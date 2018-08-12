В России прокомментировали задержание российского судна в Херсоне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить подробности задержания в Херсоне российскго судна "Механик Погодин".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Читайте также: На Херсонщине столкнулись легковушка и грузовик: погибли 2 детей

"Чрезвычайно обеспокоена фактом задержания Украине российского судна "Механик Погодин". В связи с этим инцидентом я обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства случившегося и сообщить максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна, а также, при необходимости, предоставить им гуманитарную помощь, включая медицинскую", – заявила Москалькова.

Она также отметила, намерена встретиться с экипажем судна, если это позволит власти Украины.

Напомним, в пятницу, 10 августа, в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое находится в санкционном списке СНБО.