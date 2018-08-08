На Херсонщине столкнулись легковушка и грузовик: погибли 2 детей

В Олешковском районе Херсонской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли двое детей.

Об этом сообщили в пресс-центре Национальной полиции Херсонской области.

Читайте также: Пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста на Ровненщине

Отмечается, что инцидент случился 8 августа. В 11:21 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. ДТП произошло на территории Олешковского района на 269 километре автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Легковой автомобиль Mazda-3 столкнулся с грузовиком "МАЗ".

На месте происшествия сотрудники полиции предварительно выяснили, что 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении Геническа, пока по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил наезд на стоящий автомобиль МАЗ. В результате ДТП двое малолетних пассажиров легковушки от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу Новой Каховки,

– говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители квалифицируют инцидент с частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.