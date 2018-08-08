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На Херсонщині зіткнулися легковик та вантажівка: загинули 2 дітей

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Двоє дітей загинуло внаслідок ДТП на Херсонщині
Двоє дітей загинуло внаслідок ДТП на Херсонщині / hr.npu.gov.ua

В Олешківському районі Херсонської області внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинули двоє дітей.

Про це повідомили у прес-центрі Національної поліції Херсонської області.

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Зазначається, що інцидент трапився 8 серпня. Об 11:21 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП сталася на території Олешківського району на 269 кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Легковим автомобіль Mazda-3 зіткнувся з вантажівкою "МАЗ". 

На місці пригоди працівники поліції попередньо з’ясували, що 44-річний водій автомобіля Mazda-3, рухаючись в напрямку Генічеська, поки що з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на стоячий автомобіль МАЗ. В результаті ДТП двоє малолітніх пасажирів легковика від отриманих травм загинули. Їхні батьки з тілесними ушкодженнями доставлені в Центральну районну лікарню Нової Каховки,
– йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці кваліфікують інцидент за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин пригоди.

Теги: Новини України Новини Херсона Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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