На Херсонщині зіткнулися легковик та вантажівка: загинули 2 дітей

В Олешківському районі Херсонської області внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинули двоє дітей.

Про це повідомили у прес-центрі Національної поліції Херсонської області.

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Зазначається, що інцидент трапився 8 серпня. Об 11:21 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. ДТП сталася на території Олешківського району на 269 кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Легковим автомобіль Mazda-3 зіткнувся з вантажівкою "МАЗ".

На місці пригоди працівники поліції попередньо з’ясували, що 44-річний водій автомобіля Mazda-3, рухаючись в напрямку Генічеська, поки що з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на стоячий автомобіль МАЗ. В результаті ДТП двоє малолітніх пасажирів легковика від отриманих травм загинули. Їхні батьки з тілесними ушкодженнями доставлені в Центральну районну лікарню Нової Каховки,

– йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці кваліфікують інцидент за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин пригоди.