"Скільки коштує затримане російське судно в Херсоні": офіційна інформація

Приблизна вартість затриманого в Херсоні російського судна "Механік Погодін" та його майна становить близько 7 мільйонів доларів.

Про це розповів постійний представник президента України в автономній республіці Крим Борис Бабін, передає "Громадське радіо".

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"Як мені сказали в СБУ, орієнтовна вартість судна і танкера до 7 мільйонів умовних одиниць", – сказав Бабін.

За його словами, судно перевозило нафтопродукти для українського одержувача.

Якщо вантажовідправник і власник в Росії, а одержувач вантажу в Україні, зрозуміло, що це комерційне питання. Це великі кошти, які люблять тишу. А зараз я привернув до цього питання увагу і ми з цього не зійдемо,

– сказав представник президента.

Бабін зазначив, що про російське судно в українських водах повідомили правоохоронці.

"Ми і правоохоронці отримували повідомлення від громадськості про те, що в порти України та внутрішні води періодично заходять судна під прапором Росії і належать особам, які перебувають у санкційнних списках РНБО", – розповів Бабін.

10 серпня у Херсонський морський торговий порт зайшло судно під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. У Росії вже встигли заявити, що Україна ледь не насильно утримує екіпаж судна.