Россия может высадить десант на Азовском побережье, – политолог

Россия, учитывая ее мощности в Черном и Азовском морях, готова к провокациям. Украине нужно искать свои сценарии ответа, в том числе и силовой, и не поддаваться на провокации.

Об этом 24 каналу рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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Политолог отмечает, что военный сценарий должен рассматриваться, тем более, что российский флот находится в нескольких километрах от Бердянска. Что касается ситуации в Азовском море, осмотры россиянами кораблей, которые выходят и заходят в Мариуполь и Бердянск, то, отмечает Дымов, это продолжение российского сценария – давления на Украину, на предприятия в этих городах.

"Из-за блокады Россией кораблей в Азовском море на 10% снизился поток судов через порты Мариуполя и Бердянска. И корабельные владельцы очень недовольны таким длительным осмотром российской береговой охраной. Предприятиям надо вывозить свою продукцию. Украина очень зависит от экспорта металлов. Это давление на украинских олигархов, которые зарабатывают свои деньги на власти. Соответственно, это давление и на власть", – отмечает Дымов.

Как отмечает эксперт, это последствия договора, подписанного Кучмой с Россией в 2004 году, согласно которому Азовское море признано внутренним. Поэтому Россия имеет право осматривать наши корабли. Украина, правда, тоже. Но ситуация сложная. Украина не может собственными силами отогнать российские суда, стоящие на рейде Бердянска и Мариуполя. Но нам никто не поможет, и российский флот намного мощнее.

В Кремля, очевидно, есть свои планы по Азовскому морю. Сейчас они осуществляют некую ползучую экспансию, чтобы получить выход из Новоазовска, захватить Азовское побережье, и делают это экономическими провокациями. Москва может повести себя более агрессивно, точечно высадить десанты. И это угрожающий сценарий,

– отметил Валерий Дымов.

По мнению эксперта, решать проблему надо без истерик и ответов на провокации. Дымов напоминает: есть Крымская резолюция, принятая США. Есть антироссийские санкции, в том числе в отношении восьми компаний, которые строили Крымский мост, и решения европейских институтов – ПАСЕ, которыми подтверждена независимость Украины, наша территориальная целостность, а вина возлагается именно на Россию. Поэтому мы можем к этому апеллировать в исках в международные суды относительно незаконного строительства Россией Крымского моста. Также есть решения судов о компенсации украинским инвесторам по возмещению убытков за аннексию Крыма. Надо такие иски подавать другим инвесторам и государству Украина. Это в системе может сработать.

"Со стороны Украины нужны контрмеры на всех возможных направлениях. Среди них должен быть и силовой сценарий. Политика без силы бессильна, но и сила без политики – слепая", – отметил Дымов.

Напомним, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах. С начала обострения ситуации российские спецслужбы безосновательно задержали более 140 кораблей в Азовском море.