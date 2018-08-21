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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Блокада Азовского моря: назвали новые возмутительные действия России

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Россия за неделю не пропустила ни одного судна в порты Украины
Россия за неделю не пропустила ни одного судна в порты Украины / Фото из открытых источников

Кризис в Азовском море продолжает длиться. Так, за последнюю неделю Российская Федерация полностью перекрыла доступ судов в украинские порты через Керченский пролив.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

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Он добавил, что ситуация в Азовском море не улучшилась, а наоборот Россия продолжает враждебные действия против Украины.

За неделю – с 07:00 (местное время, мч) 14 августа 2018 года по состоянию на 09:00 мч 21 августа 2018 года Россия не пропустила с Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одно судно. Поэтому нет резонансных задержаний посреди моря. Поэтому стоят почти пустые порты Мариуполь и Бердянск,
– рассказал эксперт.

По словам Клименко, на сегодня в Керченском проливе простаивают 16 судов, 8 из которых должны зайти Бердянск и еще 8 в Мариуполь.

В частности, он отметил, что в проливе уже неделю находятся судна Cape Industrial, Omar Trader и Noordvliet.

Напомним, за последние три месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

Тем временем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России за блокаду Азовского моря.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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