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      Рух Кримським мостом перебуває під загрозою: окупанти вкотре зганьбилися

      966 Читать новость на русском
      Сповзання ґрунту на підходах до Кримського мосту
      Сповзання ґрунту на підходах до Кримського мосту / InformNapalm

      В окупованому Криму внаслідок помилкових дій підрядної організації "Стройгазмонтаж", що займається зведенням Кримського мосту, почалося сповзання ґрунту на ділянці єдиної автодороги, що веде до транспортного переходу.

      Про це свідчать закриті документи та фото, які опублікувала волонтерська спільнота InformNapalm. Їх із так званого "міністерства транспорту Криму" пересилали керівнику Федерального агентства залізничного транспорту Росії.

      Читайте також: Біля Кримського мосту обвалилися штучно створені насипи: фото

      Відповідно до оприлюднених даних, поблизу автомобільного підходу до Кримського мосту компанія "Стройгазмонтаж" складувала значні частини ґрунту, про що неодноразово повідомляла.

      "В результаті ліквідації цього ґрунту утворився котлован, який через погодні умови заповнився значним обсягом дощових і талих вод, унаслідок чого виникла небезпека підтоплення верху укосу насипу, і як підсумок – сповзання значної частини укосу земляного полотна на проїжджу частину побудованої автомобільної дороги", – мовиться у документі.

      У зв’язку з такою ситуацію у "Стройгазмотаж" ухвалили рішення спустити воду, яка утворилася, у чинну систему водовідведення автомобільної дороги, яка згідно з проектними рішеннями не є розрахованою на такі навантаження.

      У підсумку відведення води з котловану призвело до втрати стійкості укосу, замулювання водопропускних труб, сповзання масиву ґрунту до автомобільної дороги, а також до руйнування бетонного укріплення кювету та дренажної мережі.

      З огляду на вищесказане, повідомляємо, що на цій ділянці необхідно терміново ліквідувати причини підтоплення, з повним відновленням існуючого рельєфу місцевості. Повторно нагадуємо, що бездіяльність щодо вирішення цього питання може спричинити сповзання всього основного ходу автомобільної дороги, і як наслідок – припинення транспортного руху єдиним підходом до Кримського мосту… Подальше введення в експлуатацію об'єкта, а також передача його експлуатуючій організації, в зв'язку з обставинами, що склалися, не видається можливим,
      – наголошують представники "Стройгазмонтажу" у зверненні до очільника російського Федерального агентства залізничного транспорту.

      До документу у компанії додали фотоматеріали, на яких можна побачити виявлені на підходах до Кримського мосту сповзання ґрунту.

       

      Окрім проблем з самим Кримським мостом, після його зведення суттєво обмілів Кримський канал. За словами фахівців, замулювання каналу є природним процесом, однак варто вказати на те, що проблема все ж погіршилася упродовж останнього року.

      Після початку будівництва Кримського мосту наприкінці 2015 року замулювання стрімко зросло. Проблема може полягати у зміні гідродинаміки в Керченській протоці. Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опори мосту. Створюється ефект "гребінця". Потік води прагне обігнути міст і мул заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти,
      – пояснив один із експертів.

      Зауважимо, що замулювання може спричинити серйозну проблему у судноплавстві через Керченську протоку.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія його збудувала через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив міст, запустивши рух по ньому. Президент України Петро Порошенко, зі свого боку, заявив, що незаконне будівництво Кримського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Дороги Кримський міст
      Джерело: 24 Канал
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