Росія припинила тритижневу блокаду продовольчих суден в Азовському морі

Після тривалої Російської блокади в Азовському морі, логістичні послуги через порти Маріуполя і Бердянська здійснюються у штатному режимі.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України на своєму сайті.

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Перший заступник міністра аграрної політики й продовольства України Максим Мартинюк сказав, що українські судна почали проходити в обидві сторони через порти Маріуполя і Бердянська. Порти працюють в штатному режимі, а експортні відвантаження відбуваються за планом.

Внутрішні робочі групи, які були створені для взаємодії морських портів і станцій "Укрзалізниці", наразі працюють у щоденному графіку, а всі необхідні питання вирішуються оперативно. На сьогодні ні одному із терміналів не оголошено конвенції, тобто обмежень на прийом вантажів,

– повідомив начальник Служби з організації роботи портів В'ячеслав Вороний.

У Мінагропроді зазначили, що станом на 4 грудня перевалка вантажів морськими портами вже становила 37,2 мільйона тонн, що практично дорівнює тогорічному показнику за аналогічний період.



Засідання штабу з розв'язання питань логістики у сільському господарстві

Також вони додали, що українські морські порти "Бердянськ" і "Маріуполь" можуть збільшити перевалку вантажів у разі припинення протиправних дій з боку Росії.

Нагадаємо, що 3 грудня, після тижневої блокади, до Бердянська прибув перший суховантаж. Окупанти під різними вигаданими приводами постійно затримують наші кораблі.