Росія затримує українські кораблі в Азовському морі: деталі та наслідки блокади

Понад 20 торговельних суден, які прямують в українські порти, чекають дозволу на прохід через Керченську протоку. 3 грудня, після тижневої блокади, до Бердянська прибув перший сухогруз. Після атаки на наших моряків – росіяни тиждень не пропускали жодного комерційного судна.

А загалом, окупанти під різними вигаданими приводами постійно затримують наші кораблі.

Читайте також: Маленька перемога: Росія частково розблокувала порти в Азовському морі, – Омелян

Теплоход "Зара" нарешті прибув до Бердянська, хоча ще 22 листопада рушив із румунського порту за українським зерном. Проте більше тижня судно простояло поблизу Керченської протоки. Адже окупаційна влада Криму не давала дозволу на прохід через Керченський міст. І ось нарешті о 10-й ранку сухогруз прибув до місця призначення.



Теплоход "Зара"

Ще 5 суден чекають на дозволи від Росії. За даними супутника, в іншому азовському порту – Маріуполь – ситуація не краща. З 28 листопада по 3 грудня Росія сюди пропустила лише один корабель – болгарське судно "Сакар".

Тотальну блокаду нашим кораблям окупаційна влада оголосила після обстрілу кораблів та захоплення українських моряків. Мовляв, саме під Керченським мостом на мілину сів сухогруз. Хоча це не завадило кораблям під російськими прапорами безперешкодно курсувати в Азовське море.

Якщо Росія буде говорити, що ці затримки безпосередньо пов'язані зі штормом, то, за фактом, ми бачимо, що ті судна, які вже два тижні стоять, вони просто стоять перед мостом. Можна сказати, що блокада триває, але в гібридному вигляді,

– сказав керівник аналітичного сектора Zernovoz Олександр Глущенко.

Через тривале очікування чимало кораблів відмовилися від рейсів до азовських портів. Наприклад, після тижневої стоянки, турецький суховантаж, який прямував до Маріуполя, розвернувся і пішов до Одеси. Дехто і зовсім оминув українські порти, адже за простої в морі судновласники несуть колосальні втрати.

І вартість простою десь 10-11 тисяч доларів на добу. Тому десь 140-150 тисяч доларів судновласник втратив саме на простої,

– зазначив начальник адміністрації морського порту Маріуполь Ігор Барський.

Росія блокаду українських портів заперечує. Кажуть, судна просто ретельніше перевіряють. Мовляв через те, що на Азові активізувалися українські військові кораблі. Проте блокаду суден розпочали задовго до рішення української сторони сформувати в Бердянську військову базу – ще під час будівництва Керченського мосту.



Будівництво Керченського мосту

Лише з травня по жовтень 18-го року зафіксовано 110 затримань торговельних кораблів в українських водах Азовського моря. Та 630 штучних затримок суден у Керченській протоці на нейтральній території. Азовські порти – підраховують збитки.

Читайте також: Як захоплювали українські кораблі в Керчі: реконструкція подій

Від послуг азовських портів почали відмовлятися великі постачальники. Вони планують перевозити товари через порти Миколаєва та Одеси. Відтак, маріупольський та бердянський порти можуть опинитися на межі банкрутства. Уже сьогодні їхні керівники оголосили про намір звільнити частину персоналу, якщо впродовж 3-х місяців Керченську протоку не розблокують.

У мешканців Приазов'я сподівання лише на міжнародні санкції стосовно агресора – Росії. Без розблокування морських шляхів азовські порти приречені.