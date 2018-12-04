Як захоплювали українські кораблі в Керчі: реконструкція подій

Генеральна прокуратура опублікувала відео, на якому встановлено послідовність захоплення українських кораблів.

Відеозапис триває 10 хвилин і починається із події 23 листопада, коли корабельно-катерна група у складі малих катерів "Бердянськ", "Нікополь" та рейдового буксиру "Яни Капу" рушили з порту Одеси до порту Маріуполя в нейтральних водах. Згідно із даними ГПУ, о 20:00 25 листопада командування ВМС ЗС України отримало інформацію про висадку спецназу РФ на кораблі України та взяття у полон українських військових моряків. Також відео містить перелік та чисельність сил РФ, які були залучені до агресії проти України.

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Захоплення українських кораблів у Керченській протоці: дивіться відео

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готує позов до Міжнародного суду ООН.

Що відомо про конфлікт в Азовському морі?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий український військовий буксир, який разом із двома малими броньованими артилерійськими катерами, планово переходив з порту Одеси до порту Маріуполь.



Російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



Внаслідок агресії Україна ввела воєнний стан у 10-ти областях до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років.