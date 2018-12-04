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      Как захватывали украинские корабли в Керчи: реконструкция событий

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      Захват кораблей в Керченском проливе
      Захват кораблей в Керченском проливе / Скриншот из видео ГПУ

      Генеральная прокуратура опубликовала видео, на котором установлена последовательность захвата украинских кораблей.

      Видеозапись длится 10 минут и начинается с события 23 ноября, когда корабельно-катерная группа в составе малых катеров "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" отправились из порта Одессы в порт Мариуполя в нейтральных водах. Согласно данным ГПУ, в 20:00 25 ноября командование ВМС ВС Украины получило информацию о высадке спецназа РФ на корабли Украины и взятии в плен украинских военных моряков. Также видео содержит перечень и численность сил РФ, которые были привлечены к агрессии против Украины.

      Читайте также: "Это не поле нашего внимания": У Путина делают вид, что ничего не знают о захваченных украинских кораблях

      Захват украинских кораблей в Керченском проливе: смотрите видео

      Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН.

      Что известно о конфликте в Азовском море?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый украинский военный буксир, который вместе с двумя маленькими бронированными артиллерийскими катерами, планово переходил из порта Одессы в порт Мариуполя.

      Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Вследствие агрессии Украина ввела военное положение в 10-ти областях до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море ГПУ
      Источник: 24 Канал
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