Россия прекратила трехнедельную блокаду торговых кораблей в Азовском море
После длительной Российской блокады в Азовском море, логистические услуги через порты Мариуполя и Бердянска осуществляются в штатном режиме.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины на своем сайте.
Читайте также: Россия задерживает украинские корабли в Азовском море: детали и последствия блокады
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк сказал, что украинские суда начали проходить в обе стороны через порты Мариуполя и Бердянска. Порты работают в штатном режиме, а экспортные отгрузки проходят по плану.
Внутренние рабочие группы, которые были созданы для взаимодействия морских портов и станций "Укрзализныци", в настоящее время работают по ежедневному графику, а все необходимые вопросы решаются оперативно. На сегодняшний день ни одному из терминалов не ообъявлена конвенция, то есть ограничение на прием грузов,
– сообщил начальник Службы по организации работы портов Вячеслав Вороной.
В Минагропроде отметили, что по состоянию на 4 декабря перевалка грузов через морские порты уже составила 37,2 миллиона тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период.
Заседание штаба по решению вопросов логистики в сельском хозяйстве
Также они добавили, что украинские морские порты "Бердянск" и "Мариуполь" могут увеличить перевалку грузов в случае прекращения противоправных действий со стороны России.
Напомним, что 3 декабря, после недельной блокады, в Бердянск прибыл первый сухогруз. Оккупанты под разными вымышленными предлогами постоянно задерживают наши корабли.