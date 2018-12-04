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      Россия прекратила трехнедельную блокаду торговых кораблей в Азовском море

      184 Читати новину українською
      Бердянский порт
      Бердянский порт / ubr.ua

      После длительной Российской блокады в Азовском море, логистические услуги через порты Мариуполя и Бердянска осуществляются в штатном режиме.

      Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины на своем сайте.

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      Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк сказал, что украинские суда начали проходить в обе стороны через порты Мариуполя и Бердянска. Порты работают в штатном режиме, а экспортные отгрузки проходят по плану.

      Внутренние рабочие группы, которые были созданы для взаимодействия морских портов и станций "Укрзализныци", в настоящее время работают по ежедневному графику, а все необходимые вопросы решаются оперативно. На сегодняшний день ни одному из терминалов не ообъявлена конвенция, то есть ограничение на прием грузов,
      – сообщил начальник Службы по организации работы портов Вячеслав Вороной.

      В Минагропроде отметили, что по состоянию на 4 декабря перевалка грузов через морские порты уже составила 37,2 миллиона тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период.

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      Также они добавили, что украинские морские порты "Бердянск" и "Мариуполь" могут увеличить перевалку грузов в случае прекращения противоправных действий со стороны России.

      Напомним, что 3 декабря, после недельной блокады, в Бердянск прибыл первый сухогруз. Оккупанты под разными вымышленными предлогами постоянно задерживают наши корабли.

      Теги: Водный транспорт Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия ГП "Бердянский морской торговый порт"
      Источник: 24 Канал
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