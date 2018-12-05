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      Росія блокує Азовське море: Омелян озвучив сумні наслідки для України

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      Омелян повідомив про зміни у роботі двох портів на Азовському морі
      Омелян повідомив про зміни у роботі двох портів на Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У зв'язку з блокуванням Росією руху суден через Керченську протоку українські порти Бердянськ та Маріуполь змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротять штат працівників.

      Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у своєму Facebook.

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      Як ми й очікували, Москва здійснює ручне регулювання доступу торговельних суден в українські морські порти Азовського моря за давнім принципом Кремля: "хочу/не хочу". Про дотримання свободи судноплавства та неперешкоджання проходженню Керченською протокою навіть не йдеться. Як результат такого підходу, два українські порти втратили більше половини вантажопотоку, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників,
      – зазначив Омелян.

      Міністр наголосив, що РФ у Керченській протоці, в першу чергу, пропускає російські судна, а українські судна або ті, що йдуть в українські порти, пропускає лише через кілька годин очікувань.

      Омелян додав, що наразі 29 суден очікують на прохід Керч-Єнікальським каналом, а ще 11 суден стоять біля причалів у портах.

      "Працюємо із союзниками по антиросійській коаліції щодо повернення окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновленню міжнародного права та припинення економічної блокади Азовського регіону України. Москва заплатить за все", – підсумував міністр.

      Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Омелян Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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