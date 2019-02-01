Україна з партнерами готує проти Росії Азовський пакет санкцій

Україна разом зі своїми партнерами по антиросійській коаліції готує Азовський пакет санкцій, який став наслідком агресії Кремля у Азовському морі. Вже сьогодні є певні зрушення, але коли ці обмеження буде ухвалено, це вкотре вдарить по Росії та поставить її на місце.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, за часи воєнної агресії Росії Україна зазнала значних збитків. Ця цифра наближається до позначки у 10 мільярдів гривень, якщо брати сукупно і державні підприємства, і "Адміністрацію морських портів України", і вплив на регіон, передає УНІАН.

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"Зокрема, після агресії Кремля поблизу Керченської протоки судновласники не охоче надають у фрахт свої судна, бо розуміють ризик збитків у випадку можливого простою. Тому їм набагато простіше працювати в акваторії Чорного моря з іншими портами, аніж з Азовськими", – зауважив він.

Що таке фрахт? У торговому мореплаванні обумовлена договором або законом плата за перевезення вантажу або за надання судна в користування за договором на певний час. Сплачується перевізникові відправником вантажу або фрахтувальником.

Щодо реакції України, Омелян стверджує, що офіційний Київ завжди серйозно ставився до питання російської агресії, починаючи з будівництва Керченського мосту.

"Попереджали, що це буде політичний інструмент Путіна закрити Керченську протоку та відповідно акваторію Азовського моря. Після фактичної кризи у Керченській протоці, коли було обстріляно та захоплено наші судна та моряків, ми максимально проводили роз`яснювальну роботу з державами-членами антиросійської коаліції. Це мало добрий ефект, тому що не всі одразу добре розуміли причин цього конфлікту та які наслідки будуть", – переконує очільник Мінінфраструктури.

Як підкреслює він, коли ж члени ЄС зрозуміли суть питання, що після Азовського моря наступними будуть Чорне та Балтійське моря, реакція була абсолютно іншою.

Готуємо з нашими партнерами по антиросійській коаліції "Азовський пакет" санкцій. Цього тижня спецмісія ЄС перебуває в регіоні. Станом на сьогодні, ми маємо фактично вільний прохід Керченською протокою, але він – далекий до ідеального в нашому розумінні. Судна не повинні на вході чи на виході очікувати по декілька годин, раніше ця позначка взагалі дорівнювала нулю. Зараз судна очікують в середньому 15 годин, а ще зовсім нещодавно це було багато діб. Але ми віримо, що хоча і складно знайти в ЄС консенсус, що Азовський пакет санкцій буде прийнято. Це вкотре вдарить по Росії та повинно поставити її на місце,

– констатував чиновник.

24 січня Парламенська асамблея Ради Європи ухвалила українську резолюцію щодо Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

Що сталося поблизу Керченської протоки? 25 листопада у Чорному морі неподалік Керченської протоки російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що два українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські судна нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна до 26 грудня ввела у 10-и областях воєнний стан і заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ.