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      Чотирьох полонених українських моряків допитали у Росії

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      У Росії допитали чотирьох полонених моряків
      У Росії допитали чотирьох полонених моряків / Фото з відкритих джерел

      Адвокат Микола Полозов заявив, що протягом двох днів слідчі РФ проводили допити чотирьох українських моряків: Андрія Эйдера, Андрія Артеменка, Василя Сороки і Сергія Чулиби.

      Про це адвокат заявив на своїй сторінці у Facebook.

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      30.01.19 та 31.01.19 відбулися слідчі дії (допити) щодо військовополонених: Андрій Артеменко, Андрій Эйдер, Василь Сорока, Сергій Чулиба. В ході слідчих дій військовополонені відповіли на запитання слідчих у рамках статті 17 третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими,
      – написав адвокат.

      Він також заявив, що поранені військовополонені додатково відповіли на запитання адвокатів стосовно стану здоров'я.

      Адвокати військовополонених моряків заявили клопотання про госпіталізацію в Україні або ж нейтральній країні, що відповідає положенням Женевської Конвенції, та проведення медичного обстеження у лікувальних установах за межами системи ФСВП.

      Полозов додав, що інших українських моряків планують допитати наступного тижня.

      24 канал писав, що трьох поранених українських моряків, яких Росія обстріляла та захопила в Азовському морі, уже перевели з медчастини московського СІЗО "Матроська тиша" до СІЗО "Лефортово". Тоді адвокати заявили, що в полонених українців є лише невеликі скарги на наслідки поранень, до прикладу, ниючі болі. Однак їх уже оглянули лікарі та видали всі необхідні ліки та мазі.

      Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

      ЩО ЩЕ ВІДОМО ПРО СТАН УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Заручники
      Джерело: 24 Канал
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