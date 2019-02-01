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      Четырех пленных украинских моряков допросили в России

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      В России допросили четырех пленных моряков
      В России допросили четырех пленных моряков / Фото из открытых источников

      Адвокат Николай Полозов заявил, что в течение двух дней следователи РФ проводили допросы четырех украинских моряков: Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Василия Сороки и Сергея Чулибы.

      Об этом адвокат заявил на своей странице в Facebook.

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      30.01.19 и 31.01.19 состоялись следственные действия (допросы) относительно военнопленных: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Сергей Чулиба. В ходе следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках третьей статьи 17 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года Об обращении с военнопленными,
      – написал адвокат.

      Он также заявил, что раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья.

      Адвокаты военнопленных моряков подвли ходатайство о госпитализации в Украине или же нейтральной стране, что соответствует положениям Женевской Конвенции, и проведение медицинского обследования в лечебных учреждениях за пределами системы ФСИН.

      Полозов добавил, что других украинских моряков планируют допросить на следующей неделе.

      24 канал писал, что трех раненых украинских моряков, которых Россия обстреляла и захватила в Азовском море, уже перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово". Тогда адвокаты заявили, что у пленных украинцев есть лишь небольшие жалобы на последствия ранений, к примеру, ноющие боли. Однако их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази.

      Почему украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О СОСТОЯНИИ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ
       
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      Теги: Заложники Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Новости Украины
      Источник: 24 канал
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