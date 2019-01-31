Российские правозащитники рассказали о состоянии украинских моряков в "Лефортово"

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили раненых в Керченском проливе захваченных украинских моряков, которых перевели из больницы СИЗО "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово".

Сотрудники комиссии утверждают, что раны у моряков зажили, пишет "Интерфакс".

Читайте также: Сюрприз в библиотеке: Сущенко оставил пленным морякам подарок в "Лефортово"

24 канал писал, что трех раненых украинских моряков, которых Россия обстреляла и захватила в Азовском море, уже перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

Они заявляют, что у пленных украинцев есть лишь небольшие жалобы на последствия ранений, к примеру, ноющие боли. Однако их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази.

Они оценивают предоставленную им медпомощь как удовлетворительную. Мы также рекомендовали администрации изолятора вывезти их для обследования в гражданской больнице,

– пояснил он.

Мельников также отметил, что в ближайшее время арестованных посетит врач-офтальмолог.

Кроме того, сотрудники комиссии утверждают, что украинских моряков держат отдельно от других сокамерников в двухместных новых отремонтированных камерах. Там якобы есть горячая вода, холодильник и телевизор.

Родственники пленных моряков уверяют, что Россия перевела моряков из "Матросской тишины" в "Лефортово", чтобы скрыть их от активного общения с адвокатами, что теперь является возможным в настоящем месте содержания.

Почему украинские моряки оказались в русском плену?25 ноября 2018 года на грани Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.



Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.