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      Российские правозащитники рассказали о состоянии украинских моряков в "Лефортово"

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      Украинских моряков осмотрели врачи в СИЗО "Лефортово", – российские правозащитники
      Украинских моряков осмотрели врачи в СИЗО "Лефортово", – российские правозащитники / Фото из открытых источников

      Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили раненых в Керченском проливе захваченных украинских моряков, которых перевели из больницы СИЗО "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово".

      Сотрудники комиссии утверждают, что раны у моряков зажили, пишет "Интерфакс".

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      24 канал писал, что трех раненых украинских моряков, которых Россия обстреляла и захватила в Азовском море, уже перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

      Они заявляют, что у пленных украинцев есть лишь небольшие жалобы на последствия ранений, к примеру, ноющие боли. Однако их уже осмотрели врачи и выдали все необходимые лекарства и мази.

      Они оценивают предоставленную им медпомощь как удовлетворительную. Мы также рекомендовали администрации изолятора вывезти их для обследования в гражданской больнице,
      – пояснил он.

      Мельников также отметил, что в ближайшее время арестованных посетит врач-офтальмолог.

      Кроме того, сотрудники комиссии утверждают, что украинских моряков держат отдельно от других сокамерников в двухместных новых отремонтированных камерах. Там якобы есть горячая вода, холодильник и телевизор.

      Родственники пленных моряков уверяют, что Россия перевела моряков из "Матросской тишины" в "Лефортово", чтобы скрыть их от активного общения с адвокатами, что теперь является возможным в настоящем месте содержания.

      Почему украинские моряки оказались в русском плену?25 ноября 2018 года на грани Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части до 26 числа.

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О СОСТОЯНИИ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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