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      Отек не спадает: пленному в РФ моряку Сороке необходимо медицинское обследование

      10 Читати новину українською
      Василий Сорока
      Василий Сорока / Фото из свободных источников

      Василию Сороке – одному из военнопленных украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, требуется медицинское обследование. У военного раненная в результате обстрела российскими пограничниками рука не восстанавливается, в ней остались осколки.

      Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин на своей Facebook-странице.

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      Раненая рука так и не восстанавливается. Болит. Отек не спал. Остались осколки. Меня огорчает безответственность некоторых врачей. Не смотря на неоднократные обращения нам не дали рекомендации по реабилитации и восстановлению. Медицинской документации тоже нет,
      – написал защитник.

      Отметим, что ранее отец пленного моряка Василия Сороки Виталий рассказал, что у его сына перебиты нервные окончания на левой руке. Парень обратился к судмедэксперту, чтобы он дал разъяснения, что за собой несет такое ранение. Кроме этого, Василий Сорока, по словам его папы, очень похудел, выглядит измученным, но несокрушимым.

      Дома на Василия ждет жена с двухлетним сыном Марком.

      Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.

      Заметим, что адвокаты моряков ходатайствовали о том, чтобы дела украинцев передали в военный суд, ведь они являются военнопленными. Однако российский суд отклонил это ходатайство.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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