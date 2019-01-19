В Москве требовали освободить украинских моряков с застенков ФСБ: есть фото

В столице России 18 января активисты российской инициативы "Стратегия-18" провели одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных Кремля. Участники требовали их освобождения и обмена "всех на всех".

Об этом сообщает издание "Крим.Реалии".

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Так, на плакатах, которые держали в руках активисты, были надписи с требованиями "освободить украинских моряков с застенков ФСБ" и обмена "всех на всех".

Мы провели серию пикетов за освобождение узников "списка Сенцова", за освобождение пленных украинских моряков и журналистов, а также заключенных "дела Веджие Кашка", которых тюремщики пытаются угробить без малейшего смущения,

– рассказала изданию участница акции Вера Лаврешина.

Кроме того, в Москве продолжаются пикеты в защиту Эдема Бекирова.



Участники – активисты инициативы "Стратегия-18 / Источник: Фейсбук Ольгица Вишневецкая



Активисты призвали к обмену "всех на всех" / Источник: Фейсбук Ольгица Вишневецкая



Участники призвали освободить украинских моряков / Источник: Фейсбук Ольгица Вишневецкая

Издание отмечает, что во время проведения акции к ее участникам подходили "необычные провокаторы в форменных куртках с надписью по предотвращению правонарушений".

К слову, такие пикеты в Москве происходят не впервые. Да, 1 декабря у администрации президента прошла акция, участники которой также требовали отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной. В протесте приняли участие около 20 активистов.