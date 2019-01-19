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      У Москві вимагали звільнити українських моряків із катівень ФСБ: є фото

      553 Читать новость на русском
      У Москві активісти вимагали звільнення українських моряків
      У Москві активісти вимагали звільнення українських моряків / Фейсбук Ольгіца Вишневецька

      У столиці Росії 18 січня активісти російської ініціативи "Стратегія-18" провели одиночні пікети на підтримку українських політв'язнів Кремля. Учасники вимагали їхнього звільнення та обміну "всіх на всіх".

      Про це повідомляє видання "Крим.Реаліі".

      Читайте також: "Не поступимось": глава МЗС Німеччини розповів, як вимагав від РФ волі для українських моряків

      Так, на плакатах, які тримали в руках активісти, були написи із вимогами "звільнити українських моряків із катівень ФСБ" та обміну "всіх на всіх".

      Ми провели серію пікетів за звільнення в'язнів "списку Сенцова", за звільнення полонених українських моряків і журналістів, а також в'язнів "справи Веджіє Кашка", яких тюремники намагаються угробити без найменшого збентеження,
      – розповіла виданню учасниця акції Віра Лаврешіна.

      Окрім того, у Москві тривають пікети на захист Едема Бекирова.

      У Москві вимагали звільнити українських моряків
      Учасники – активісти ініціативи "Стратегія-18/ Джерело: Фейсбук Ольгіца Вишневецька

      У Москві вимагали звільнити українських моряків
      Активісти закликали до обміну "всіх на всіх"/ Джерело: Фейсбук Ольгіца Вишневецька

      У Москві вимагали звільнити українських моряків
      Учасники закликали звільнити українських моряків/ Джерело: Фейсбук Ольгіца Вишневецька

      Видання зазначає, що під час проведення акції до її учасників підходили "незвичайні провокатори в формених куртках з написом щодо запобігання правопорушень".

      До слова, такі пікети у Москві відбуваються не вперше. Так, 1 грудня поблизу адміністрації президента пройшла акція, учасники якої також вимагали відпустити полонених українських моряків та припинити війну з Україною. У протесті взяли участь близько 20 активістів.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 Канал
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