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      "Не поступимось": глава МЗС Німеччини розповів, як вимагав від РФ волі для українських моряків

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      Маас розповів, як у Москві вимагав звільнення українських моряків
      Маас розповів, як у Москві вимагав звільнення українських моряків / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на переговорах у Москві заявив про неприйнятність для Німеччини арешту українських моряків. Німецький міністр вимагав негайного звільнення полонених.

      Про це він повідомив на спільній прес-конференцій з головою МЗС України Павлом Клімкіним, пише "Укрінформ".

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      Міністр наголосив, що вимоги Німеччини стосуються не лише моряків, але й інших політичних в’язнів Кремля.

      У Москві я також звернув увагу на те, що для федерального уряду (Німеччини – 24 канал) арешт українських моряків повністю неприйнятний. І ми вимагали негайного звільнення моряків. Це стосується також інших політв’язнів, наприклад, Олега Сенцова,
      – сказав Маас.

      Німецький міністр додав, що це питання для Німеччини має велике значення і має бути вирішене російською стороною поряд "з іншими випадками".

      "Ми виступаємо за звільнення цих людей і не будемо поступатися в цих питаннях", – наголосив він.

      Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня, а 16 – до 26 квітня. Наступного дня, 16 січня, суд продовжив термін арешту ще 4 українським морякам – до 24 квітня.

      Зауважимо, що адвокати моряків клопотали про те, щоб справи українців передали до військового суду, адже вони є військовополоненими. Проте російський суд відхилив це клопотання.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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