17:43
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Україна готова обміняти 25 громадян Росії на українських політв'язнів

      776 Читать новость на русском
      Україна запропонувала Росії та бойовикам новий обмін полоненими
      Україна запропонувала Росії та бойовикам новий обмін полоненими / Ілюстративне фото

      Українська сторона готова в кінці січня-початку лютого передати Росії 25 громадян РФ з українських в'язниць в обмін на українських політв'язнів. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

      Вона також заявила, що цього ж дня Україна готова провести звільнення 19 українців з тимчасово окупованих територій в обмін на близько 70 засуджених проросійських бойовиків.

      Читайте також: "Листи не відкриваються": як Росія зухвало бреше про українських заручників у Мінську

      Але і цю нашу пропозицію маріонетки Кремля назвали "фейковою", хоч мова йшла про долі конкретних людей, в тому числі тих, яких начебто запитували ОРДЛО,
      – написала Геращенко на своїй Facebook-сторінці.

      "Також ми ще раз підняли питання негайного звільнення 5 підлітків з Ясинуватої, яких 3 роки катують у Донецьку в тюрмі. Сподіваюся, хоч з цього питання буде певний прогрес. Озвучили вимогу їх звільнення і на ТКГ", – додала нардеп.

      Нагадаємо, на попередній зустрічі ТКГ 19 грудня Україна пропонувала обміняти 66 засуджених бойовиків на 19 утримуваних на окупованих територіях українців. Проте сторони так і не домовилися про цей обмін.

      Останній обмін між Україною та бойовиками відбувся ще 27 грудня 2017 року. Тоді з полону бойовиків вдалося звільнити 74 українців.

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Обмін полоненими Заручники Ірина Геращенко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      сьогодні , 17:01 Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      Олексій Чибісов 1530
      Скільки років треба українцю, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка по містах
      сьогодні , 16:01 Скільки років треба українцю, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка по містах
      Яніна Ткачук 2119
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1023
      Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      сьогодні , 15:02 Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      Артем Овдієнко 938
      Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
      сьогодні , 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
      Олена Булан 796
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук