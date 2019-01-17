Україна готова обміняти 25 громадян Росії на українських політв'язнів

Українська сторона готова в кінці січня-початку лютого передати Росії 25 громадян РФ з українських в'язниць в обмін на українських політв'язнів. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Вона також заявила, що цього ж дня Україна готова провести звільнення 19 українців з тимчасово окупованих територій в обмін на близько 70 засуджених проросійських бойовиків.

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Але і цю нашу пропозицію маріонетки Кремля назвали "фейковою", хоч мова йшла про долі конкретних людей, в тому числі тих, яких начебто запитували ОРДЛО,

– написала Геращенко на своїй Facebook-сторінці.

"Також ми ще раз підняли питання негайного звільнення 5 підлітків з Ясинуватої, яких 3 роки катують у Донецьку в тюрмі. Сподіваюся, хоч з цього питання буде певний прогрес. Озвучили вимогу їх звільнення і на ТКГ", – додала нардеп.

Нагадаємо, на попередній зустрічі ТКГ 19 грудня Україна пропонувала обміняти 66 засуджених бойовиків на 19 утримуваних на окупованих територіях українців. Проте сторони так і не домовилися про цей обмін.



Останній обмін між Україною та бойовиками відбувся ще 27 грудня 2017 року. Тоді з полону бойовиків вдалося звільнити 74 українців.