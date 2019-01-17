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      "Листи не відкриваються": як Росія зухвало бреше про українських заручників у Мінську

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      Геращенко розповіла про брехню Росії в Мінську щодо українських заручників
      Геращенко розповіла про брехню Росії в Мінську щодо українських заручників / Фото з відкритих джерел

      Росія та представники окупаційної адміністрації Донецької та Луганської областей продовжують блокувати питання звільнення українських заручників. У Мінську під час зустрічі підгруп Тристоронньої контактної групи 17 січня у відповідь на звернення української сторони ті вигадують чергові побрехеньки, наприклад, що "листи не відкриваються".

      Про це написала перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у Facebook.

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      Геращенко наголосила ,що поведінка представників РФ стає все абсурднішою. Так, представники Росії і її «маріонетки з ОРДЛО» відверто блокують всі пропозиції України щодо звільнення заручників.

      На гуманітарній підгрупі представники ОРДЛО сьогодні (17 січня – 24 канал) то стверджували, що не отримували ніяких списків, які ми неодноразово надсилали наприкінці минулого року. А потім "згадали", що таки отримали й заявили..., що "листи не відкриваються",
      – написала вона.

      Геращенко також зазначила, що у 2018 році надіслала 13 офіційних звернень до представників РФ, особисто до представника Росії у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова з пропозицією передати 23 росіян в обмін на українців- політв‘язнів Кремля. У зверненнях були вказані конкретні прізвища, списки і заяви прохання самих засуджених росіян до президента РФ Путіна.

      "На жоден наш лист нам не надали жодної відповіді. Що означає відмову Росії від своїх громадян, та й відверто брутальну поведінку учасників груп від РФ, які блокують і звільнення, нехтуючи елементарними нормами дипломатичного протоколу", – вважає Геращенко.

      Окрім того, українська сторона двічі за цей місяць ми звернулися до модераторів ОБСЄ з вимогою провести спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи щодо звільнення заручників. Однак Гризлом відмовився від цієї пропозиції.

      Росіяни не приховують, що сподіваються на зміну влади і реванш в Україні,
      – сказала Геращенко.

      Вона зазначила, що представники ОРДЛО та країни-агресора "із радістю цитують деяких наших опозиціонерів, як ті принижують українську владу" та сподіваються на реалізації сценарію Москви.

      Нагадаємо, на останній у 2018 році зустрічі Тристоронньої контактної групи, що відбулась 19 грудня, українська сторонатакож напогягала на розгляді питання заручників. Тоді Україна висунула пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР". Проте сторони так і не досягли успіху у переговорах.

      Востаннє обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 27 грудня 2017 року. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Щоправда, одна українка відмовилась виїжджати з фейкової "ДНР", бо там живуть всі її рідні. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

      Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Заручники Ірина Геращенко Українці в полоні РФ Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
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